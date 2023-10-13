На Западе встревожились из-за испытания российской ракеты "Буревестник" – СМИ

Фото: РИА Новости/министерство обороны РФ

В США и других западных странах вызвало большое беспокойство испытание российской межконтинентальной крылатой ракеты "Буревестник" с ядерной установкой. Об этом заявил обозреватель издания The Paper Тан Цзюнь.

Журналист отметил, что подобная реакция Запада связана с тем, что данная ракета обладает мощной способностью по стратегическому сдерживанию. Таким образом, успешное испытание нового оружия деморализует противников РФ, считает Цзюнь.

5 октября Владимир Путин сообщил, что Россия провела успешное испытание межконтинентальной крылатой ракеты "Буревестник" с ядерной энергетической установкой.

После этого председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Совет Государственной думы обсудит вопрос об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).