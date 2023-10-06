В ГД объяснили необходимость выхода из договора о запрещении ядерных испытаний

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Зампред думского комитета по обороне Юрий Швыткин заявил, что поддерживает решение о возможной отмене ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Об этом он сообщил "Газете.ру".

По его словам, принятие такого решения необходимо в связи с текущими событиями в мире и будет нацелено на обеспечение безопасности России. Он также отметил, что отозвать договор необходимо еще и потому, что его не ратифицировали власти США.

"Нужно зеркально ответить. Это связано с тем, что у нас успешно, как рассказал президент России, проводятся испытания российской ракеты "Буревестник", – подчеркнул Швыткин.

Кроме того, он заявил, что "политика угроз и запугивания" американскими властями уже не работает в современном мире. Если США продолжат придерживаться такой политики, то зампред думского комитета по обороне посоветовал им подписать Акт о безоговорочной капитуляции.

"Готовить чернила, ручки, чтобы подписывать и сдаваться, потому что мир изменился. Сегодня он стал многополярным. И политика одного диктатора в лице США уже ушла. Возможный отзыв ратификации данного договора достаточно актуален", – добавил Швыткин.

О том, что Совет Госдумы на ближайшем заседании обсудит вопрос об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Накануне Путин заявил, что Российская Федерация может отозвать ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 1996 года, так как Соединенные Штаты Америки сами до сих пор его не ратифицировали, несмотря на подписание. Глава государства добавил, что теоретически отзыва ратификации достаточно для возобновления ядерных испытаний.

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