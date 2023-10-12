НАТО проведет учения по ядерному сдерживанию на следующей неделе

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Североатлантический альянс на следующей неделе организует ежегодные учения по ядерному сдерживанию Steadfast Noon. Об этом рассказал генсек организации Йенс Столтенберг по итогам встречи глав минобороны НАТО в Брюсселе, пишет РИА Новости.

"На следующей неделе мы проведем наши ежегодные учения Steadfast Noon, которые проходят каждый октябрь. В этот раз они пройдут в Италии, Хорватии и Средиземном море", – поделился генсек.

9 октября совет Госдумы поручил комитету по международным делам изучить возможность отзыва ратификации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

По словам спикера спикера ГД Вячеслава Володина, такая инициатива соответствует национальным интересам России. Он пояснил, что новые решения необходимы на фоне развязанной против РФ войны со стороны США и ЕС.

До этого Владимир Путин рассказал, что Москва может отозвать ратификацию договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 1996 года, поскольку США сами до сих пор его не ратифицировали, хоть и подписали.

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