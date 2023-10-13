Войска РФ отразили пять атак ВСУ на краснолиманском направлении

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Военнослужащие ВС РФ отразили пять атак украинских штурмовых групп на краснолиманском направлении. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на начальника пресс-центра группировки войск "Центр" Александра Савчука.

Потери противника при этом составили порядка 40 военнослужащих и один пикап. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы российские бойцы вскрыли и подавили около 15 артиллерийских расчетов ВСУ.

Савчук добавил, что экипажи тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" поразили три украинских опорных пункта, а ракетные войска и артиллерия РФ нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ около населенного пункта Желанное в ДНР.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российская армия поразила склад военной техники Вооруженных сил Украины в районе города Измаил Одесской области.

До этого российские военнослужащие отразили атаки ВСУ около Клещеевки в ДНР, а также вклинились в оборону противника на глубину от 300 до 600 метров на донецком направлении.

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