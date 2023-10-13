Посол Антонов обвинил США в разрушении правил и принципов многосторонней торговли

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Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США разрушают выстраиваемые годами правила и принципы многосторонней торговли в своем стремлении попытаться наказать Россию.

Таким образом дипломат прокомментировал введение Соединенными Штатами санкций против нескольких судовладельческих компаний за якобы обход ценового потолка на российскую нефть.

По словам Антонова, лозунги о свободном рынке являются пустым звуком для США. Подобными громкими тезисами Вашингтон продвигает интересы исключительно американского бизнеса, навязывая партнерам невыгодные коммерческие условия и выкачивая ресурсы из развивающихся стран.

"Когда американцы не могут выиграть в честной конкуренции или осознают провальность собственной ограничительной стратегии в ход идет весь арсенал вмешательств в функционирование рынков. Оказывается неприкрытое давление на дружественные России государства", – приводятся слова посла в телеграм-канале дипмиссии.

Антонов добавил, что сознательное провоцирование США новых дисбалансов на сырьевых площадках в условиях и без того хрупкого положения дел в глобальном хозяйстве вызывает только недоумение.

Ранее сообщалось, что США ввели санкции против двух компаний и двух судов за нарушение ценовых ограничений по продаже нефти РФ. В Минфине США подчеркнули, что до 8 января следующего года будут разрешены некоторые операции с внесенными в список двумя нефтетанкерами.

До этого Минторг США внес в черный список пять компаний из России. Кроме того, туда попали еще некоторые компании из ФРГ, КНР, Финляндии, Германии, Омана, ОАЭ и Пакистана. По информации уведомления, эти организации "действовали в противовес интересам национальной безопасности или внешней политики США".

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