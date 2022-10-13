Посол РФ в США сообщил, что посетил в американской тюрьме россиянина Виктора Бута

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Посол РФ в США Анатолий Антонов посетил отбывающего заключение в тюрьме Мариона в штате Иллинойс российского бизнесмена Виктора Бута. Об этом сообщается в телеграм-канале посольства РФ в Вашингтоне.

По словам Антонова, дипломатов РФ в тюрьме американцы встретили хорошо. Он пояснил, что была обеспечена возможность провести спокойную беседу в течение более чем 1,5 часа.

Также посол РФ оценил физическое состояние Бута как хорошее.

Ранее российский посол в США Анатолий Антонов сообщал, что дипломаты будут добиваться возвращения на родину граждан, которые отбывают заключение в США. По его словам, вопрос возможного обмена граждан двух государств является чувствительным и важным.

До этого американский лидер Джо Байден поддержал план обменять россиянина Виктора Бута на американцев Бриттни Грайнер (баскетболистку, осужденную по статье о контрабанде запрещенных веществ) и Пола Уилана. Детали инициативы, направленной Москвой, не уточнялись.



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