02:40Политика
Посол РФ в США сообщил, что посетил в американской тюрьме россиянина Виктора Бута
Фото: depositphotos/tupungato
Посол РФ в США Анатолий Антонов посетил отбывающего заключение в тюрьме Мариона в штате Иллинойс российского бизнесмена Виктора Бута. Об этом сообщается в телеграм-канале посольства РФ в Вашингтоне.
По словам Антонова, дипломатов РФ в тюрьме американцы встретили хорошо. Он пояснил, что была обеспечена возможность провести спокойную беседу в течение более чем 1,5 часа.
Также посол РФ оценил физическое состояние Бута как хорошее.
Ранее российский посол в США Анатолий Антонов сообщал, что дипломаты будут добиваться возвращения на родину граждан, которые отбывают заключение в США. По его словам, вопрос возможного обмена граждан двух государств является чувствительным и важным.
До этого американский лидер Джо Байден поддержал план обменять россиянина Виктора Бута на американцев Бриттни Грайнер (баскетболистку, осужденную по статье о контрабанде запрещенных веществ) и Пола Уилана. Детали инициативы, направленной Москвой, не уточнялись.
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