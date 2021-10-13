Нарышкин заявил, что США не оставляют попыток повлиять на политику России

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Соединенные Штаты продолжают попытки повлиять на внешнюю и внутреннюю политику России, продвигая свои тоталитарно-либеральные ценности, заявил директор Службы внешней разведки РФ (СВР) Сергей Нарышкин. Об этом сообщает ТАСС.
"Соединенные Штаты Америки и их союзники не оставляют попыток экспортировать свои западные – я их называю тоталитарно-либеральными – ценности, чтобы повлиять на наше государство с точки зрения изменения внешней и внутренней политики", – сказал он на совещании с руководителями спецслужб стран СНГ.
Ранее Владимир Путин заявил, что навязывание странам насильственным путем демократии неприемлемо, люди должны сами приходить к этому.
Также официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что политика США по навязыванию странам концепции своего мирового лидерства является тупиковой. По ее словам, "узость взглядов" американского руководства не соответствует позиции глобального гегемона.
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