Нарышкин заявил, что слова Невского о тех, кто придет в Россию с мечом, все еще актуальны

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Слова князя Александра Невского о тех, кто придет в Россию с мечом, актуальны и сегодня, заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Нарышкин отметил, что образ великого полководца даже спустя 800 лет со дня его рождения является одним из главных символов отечества.

"Убедительно и правдиво звучат поистине библейские слова, вложенные в уста князя Сергеем Эйзенштейном: "Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет". Это хрестоматийное предупреждение звучит актуально и в наши дни", – цитирует Нарышкина РИА Новости.

Директор службы внешней разведки отметил, что Невский запомнился людям как мудрый политик и дипломат, храбрый полководец и защитник родной земли.

Ранее Нарышкин раскритиковал доклад разведки США о происхождении COVID-19. По словам директора СВР, документ является политизированным и непрофессиональным.