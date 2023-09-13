Москва выразила демарш Баку из-за заявления МИД Азербайджана о выборах

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Москва выразила демарш Баку в связи с заявлениями МИД Азербайджана о прошедших в новых регионах России выборах, сообщает газета "Известия" со ссылкой на официального представителя российского МИД Марию Захарову.

По ее словам, в Баку должны относиться к вопросу территориальной целостности России с тем же уважением, на которое партнеры рассчитывают уже со стороны РФ, когда речь заходит о территориальной целостности Азербайджана.

Захарова подчеркнула, что заявления Баку о выборах на новых российских территориях неприемлемы и не отвечают характеру союзничества.

Ранее МИД Азербайджана заявил, что прошедшие выборы на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей не имеют юридической силы.

До этого в Госдепе США сообщили, что готовы ввести санкции против тех, кто поддержит проводимые в новых регионах России выборы. В Госдепе также подчеркнули, что США никогда не признают "претензии РФ на какие-либо части суверенной территории Украины".

В начале августа Верховная рада обратилась к властям других стран с просьбой не признавать легитимность выборов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, которые запланированы на 10 сентября.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что призывы Киева не признавать выборы в новых регионах РФ говорят о его безразличии к мнению простых людей.