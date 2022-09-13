Кадыров поручил сформировать списки желающих присоединиться к участию в спецоперации

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил командирам сформировать списки военнослужащих, которые хотят присоединиться к бойцам в зоне проведения специальной военной операции на Украине.

"Мне приятно, что в республике большое количество военнослужащих мечтает присоединиться к нашим бойцам на передовой. <...> При первой же необходимости им такая возможность будет предоставлена", – написал он в своем телеграм-канале.

Кадыров отметил, что в настоящее время в республике насчитывается внушительное количество силовых подразделений, а создание нового значительно расширит возможности по многим значимым направлениям. Он также подчеркнул, что сотрудники чеченских спецподразделений ежедневно добиваются значительных успехов на ответственных территориях в зоне проведения специальной военной операции.

Ранее Кадыров назвал истинные цели проведения специальной военной операции на Украине. По его словам, Россия борется не только за освобождение мирных людей от многолетнего нацистского произвола, но и за свое будущее, традиции, идентичность, духовно-нравственные цели и справедливость.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

