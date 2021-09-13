До окончания регистрации на онлайн-голосование осталось меньше суток

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В понедельник, 13 сентября, заканчивается регистрация на онлайн-голосование. Желающим принять участие в электронном голосовании нужно успеть подать заявление до 23:59.

Принять участие в дистанционном электронном голосовании смогут совершеннолетние зарегистрированные в Москве граждане РФ, обладающие активным избирательным правом и полной учетной записью на mos.ru. Для этого нужно авторизоваться на портале и перейти по ссылке. В случае если данные в личном кабинете совпадают с информацией, зафиксированной государственной автоматизированной системой "Выборы", поля заполнятся автоматически.

Для подтверждения личности в качестве электронного избирателя запрашивается код из СМС. При успешном подтверждении заявление направят в ЦИК России на проверку, по окончании которой пользователь получит уведомление в личном кабинете на mos.ru и по электронной почте.

Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.

Список партий, участвующих в выборах, можно посмотреть на сайте ЦИК.

