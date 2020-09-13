В ЦИК не поступали жалобы по поводу придомового голосования – Памфилова

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России не получала жалоб по поводу придомового голосования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Центризбиркома Эллу Памфилову.

"Да, не каждый хочет запускать в дом членов избиркомов. Кому-то удобнее на воздухе присесть на лавочку и так далее. Это их право – сделать так, как они считают нужным. У нас жалоб нет по этому поводу. Главное, чтобы тайна голосования была обеспечена", – сказала Памфилова.

13 сентября в России начался Единый день голосования. В стране открылись более 56 тысяч избирательных участков. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой досрочное голосование прошло 11 и 12 сентября в 63 регионах.

Выборы высших должностных лиц проходят в 20 регионах, в 18 из них они прямые, депутатов законодательных органов избирают в 11 субъектах. Еще в четырех субъектах проходят дополнительные выборы депутатов Госдумы по одномандатным округам.

Муниципальные довыборы проходят и в столичных районах Марьино и Бабушкинском. В каждом из округов выберут двух депутатов. Открыто 30 избирательных участков с 08:00 до 20:00. В день голосования с собой надо взять паспорт.

Если нет возможности прийти на участок по состоянию здоровья, то можно проголосовать дома. Для этого нужно оставить заявление в участковой избирательной комиссии до 14:00. Это могут сделать родственники, друзья или соседи.

Накануне завершилось онлайн-голосование на довыборах. Оно стартовало утром 11 сентября. Воспользоваться процедурой можно было по предварительной регистрации. Дистанционно отдать голос было разрешено до 20:00 субботы, 12 сентября.

