Нарушений за первый час голосования в Москве не зафиксировано – Венедиктов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Нарушений за первый час голосования в Москве на довыборах муниципальных депутатов не зафиксировано. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на руководителя Общественного штаба по контролю и наблюдению за дополнительными выборами муниципальных депутатов в районах Бабушкинский и Марьино Алексея Венедиктова.

"В Москве все 30 участков открылись своевременно. Заложены уже бюллетени с досрочным голосованием – 601, в КОИБы опущены. Никаких нарушений мы пока не видим за первый час", – сказал Венедиктов.

Он отметил, что растет также явка электронного голосования. Венедиктов объяснил, что люди из реестра по электронному голосованию, которые не смогли оставить свой выбор онлайн 11 и 12 сентября, приходят на свои избирательные участки в основной день голосования, 13 сентября. По его словам, несколько таких людей уже посетили участок в Бабушкинском районе.

"Некоторые люди, которые были в реестре электронного голосования и не проголосовали, в соответствии с решением Мосгоризбиркома могут проголосовать сегодня бюллетенями. Таких 318 человек. И вот уже несколько человек пришли, в частности, в Бабушкинском районе, попросили право на голосование, естественно, это право было предоставлено. Это значит, что явка повышается, потому что они были в списке электронного", – пояснил Венедиктов.

Участковые комиссии открылись в 08:00 и завершат свою работу в 20:00. По итогам голосования в каждом округе выберут двух депутатов, которые займут освободившиеся места. Для участия в выборах нужна постоянная регистрация на территории избирательного округа №1 в Марьино или избирательного округа №1 в Бабушкинском районе.

Если нет возможности прийти на участок по состоянию здоровья, то можно проголосовать дома. Для этого нужно оставить заявление в участковой избирательной комиссии до 14:00. Это могут сделать родственники, друзья или соседи.

Все участники голосования смогут присоединиться к проекту "Миллион призов". Подключиться смогут как оставившие голос на избирательных участках (или на дому), так и участники электронного голосования.

При голосовании офлайн избиратель получит сертификат с уникальным номером. Чтобы стать участником розыгрыша, номер из сертификата надо направить в СМС-сообщении на номер 7377.

Тем, кто станет победителем, предоставят специальные баллы. В дальнейшем их можно будет обменять на поощрения. Потратить баллы москвичи смогут в магазинах, аптеках, ресторанах и кафе, и других местах. Один балл равен одному рублю.

