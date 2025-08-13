Сийярто: Венгрия с самого начала конфликта на Украине выступала за мирное урегулирование

Фото: ТАСС/Максим Константинов

Будапешт с самого начала украинского конфликта выступал за его мирное урегулирование, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Таким образом глава МИД Венгрии ответил на упреки украинского президента Владимира Зеленского в том, что венгерские власти не присоединились к заявлению ЕС по поводу Украины в преддверии встречи Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске.

"Венгрия уже 3,5 года выступает за прекращение огня и мирные переговоры. Украине было бы лучше, если бы Владимир Зеленский сделал то же самое. Сотни тысяч жизней можно было бы спасти, а миллионам не пришлось бы покидать свои дома", – написал Сийярто в Х.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее не поддержал заявление ЕС по украинскому вопросу из-за того, что в нем была выражена поддержка намерениям Украины вступить в ЕС.

Также в документе выражалась поддержка инициативы Трампа по достижению урегулирования кризиса на Украине и отмечалось, что условия мирного соглашения не могут быть определены без участия Киева. В Евросоюзе подчеркнули, что страны продолжат оказывать военную, гуманитарную и экономическую поддержку Украине, а также санкционное давление в отношении России.