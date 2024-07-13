Губернатор: Псковская область готова оказать помощь вынужденным переселенцам из Латвии

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Власти Псковской области готовы оказать поддержку в размещении соотечественников, которым грозит депортация с территории Латвии. Об этом рассказал глава региона Михаил Ведерников в своем телеграм-канале.

"Вы слышали, что парламент Латвии принял очередные поправки к закону об эмиграции. <...> В этой связи мы ожидаем, что некоторые из наших соотечественников вернутся на историческую родину. Со стороны правительства области мы готовы оказать вынужденным переселенцам всю необходимую помощь. Пункт временного размещения практически готов", – заявил он.

Губернатор подчеркнул, что у региона уже есть опыт создания подобных пунктов для размещения граждан. Он рассказал, что в регионе действует механизм адресной поддержки, когда вопросы трудоустройства и обеспечения жильем будут решаться с каждым человеком отдельно.

По словам Ведерникова, особое внимание будет уделяться детям, для каждого ребенка в случае необходимости будет обеспечена социальная адаптация и репетиторское сопровождение.

До этого российского военного пенсионера Бориса Каткова депортировали из Латвии. По данным МВД Латвии, пенсионера признали угрозой национальной безопасности и приговорили к выдворению из страны с бессрочным запретом на возвращение.