Politico: европейские дипломаты уже более года налаживают связи с Трампом

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Дипломаты в Европе начали устанавливать контакты с экс-президентом США Дональдом Трампом более года назад, еще до участившихся оговорок и ляпов со стороны действующего президента Джо Байдена. Об этом сообщает газета Politico.

"Это (налаживание связей с Трампом. – Прим. ред.) продолжается уже больше года", – сообщил один европейский дипломат.

Он уточнил, что в последнее время, после неудачных выступлений Байдена, эта работа ускорилась.

Ранее сообщалось, что помощники Байдена не смогли убедить сенаторов-демократов в том, что действующий глава Белого дома сумеет одержать победу на предстоящих в ноябре президентских выборах. На закрытой встрече сенаторы-демократы отвергли утверждения о том, что у Байдена есть высокая вероятность победить на выборах президента.

