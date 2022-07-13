США много лет пытались сломать Украину – Захарова

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США в течение многих лет пытались сломать Украину, чтобы запустить на ее территории госпереворот.
"У них не получилось это сделать за один раз, они, как всегда, просчитались. У них ушло много лет, а Украина все не ломалась", – высказалась дипломат в эфире телеканала "Россия 24".
По ее словам, американцы навязывали свои идеи, которые украинский народ не готов был воспринимать. Но теперь Украину сломали, добавила Захарова.
Ранее дипломат заявила, что Запад стремится затянуть конфликт на Украине, поставляя оружие Киеву, ведь из него убивают российских военных и обстреливают территорию России.
По ее словам, масштабы поставок сопоставимы с военными бюджетами крупных государств. Наиболее активно в вооружении Киева участвуют Великобритания, Франция и США, а также Польша и страны Прибалтики, отметила она. При этом основной задачей ВСУ является максимальное разрушение гражданской инфраструктуры.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Киеву и Западу не поздоровится в случае провокаций на территории РФ – Захарова
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