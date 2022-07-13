Захарова ответила на слова Блинкена об удерживаемых в России украинцах

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией отреагировала на заявления госсекретаря США Энтони Блинкена об удерживаемых в России украинцах.
Американский политик выразил уверенность в том, что РФ насильно удерживает на своей территории до 1,6 млн украинских граждан, у которых забрали паспорта и выдали российские документы.
"Пошла за медицинской энциклопедией. Такой случай должен быть где-то описан", – написала она в своем телеграм-канале.
Ранее Захарова заявила, что Запад стремится затянуть конфликт на Украине, поставляя оружие Киеву, ведь из него убивают российских военных и обстреливают территорию России.
По ее словам, масштабы поставок сопоставимы с военными бюджетами крупных государств. Наиболее активно в вооружении Киева участвуют Великобритания, Франция и США, а также Польша и страны Прибалтики, отметила она. При этом основной задачей ВСУ является максимальное разрушение гражданской инфраструктуры.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Киеву и Западу не поздоровится в случае провокаций на территории РФ – Захарова
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