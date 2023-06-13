Экс-советник НАТО заявил о наступлении переломного момента в конфликте на Украине

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Конфликт на Украине приближается к переломному моменту. Такое заявление сделал бывший офицер швейцарской разведки и советник НАТО, полковник Жак Бо в интервью YouTube-каналу Omerta.

"Мы приближаемся к поворотному пункту, к моменту перелома. <…> Стоит подумать о возможности переговоров, но никто не знает, как и в какой форме их проводить, как они начнутся и чем закончатся, кто будут в них участвовать", – заявил военный.

Жак Бо уточнил, что западные политики не хотят помочь переговорному процессу.

По мнению экс-советника НАТО, из-за неудачных атак ВСУ внутри Украины растет недовольство, и в самом аппарате управления страны зреет напряженность. Он считает, что президент Украины Владимир Зеленский не сумел собрать необходимое количество сил для контрнаступления. К тому же, подчеркивает Жак Бо, в битве за Артемовск украинская сторона лишилась боеспособных частей своей армии.

Ранее отставной офицер НАТО Ставрос Атламазоглу заявил, что отражение всех попыток наступления ВСУ показывает, насколько хорошо подготовлены российские войска.

Президент России Владимир Путин отметил, что потери ВСУ в ходе контрнаступления приближаются к катастрофическим. По его словам, российские войска, отражая атаки противника, теряют в 10 раз меньше, чем военнослужащие Украины.

Российский лидер также сообщил, что контрнаступление ВСУ началось 4 июня и продолжается в данный момент.



У РФ есть несколько планов в зависимости от ситуации после контрнаступления ВСУ – Путин