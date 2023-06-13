Украина начала масштабное контрнаступление 4 июня – Путин

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Контрнаступление Вооруженных сил Украины началось 4 июня и продолжается в данный момент, оно носит масштабный характер и осуществляется с использованием ранее подготовленных резервов, заявил Владимир Путин. Об этом сообщает РИА Новости.

"Это контрнаступление масштабное с использованием, как я говорил совсем недавно публично, подготовленных для этих целей резервов", – сказал он.

Украинское контрнаступление пока не демонстрировало успехов ни на одном из участков. Украинская сторона несет больше потери среди бойцов ВСУ, подчеркнул российский президент. Он также выразил уверенность относительно того, что Россия решит все поставленные задачи специальной военной операции (СВО).

"По большому счету никаких принципиальных изменений с точки зрения тех целей, которые мы перед собой ставили в начале операции, сегодня не произошло", – добавил Путин.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон, после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Польши Анджеем Дудой, назвал сроки контрнаступления, проводимого ВСУ. По его словам, оно продлится несколько недель или месяцев.

Он подчеркнул, что контрнаступление "было тщательно спланировано".

До этого отставной офицер НАТО Ставрос Атламазоглу заявлял, что отражение всех попыток наступления ВСУ показывает, насколько хорошо подготовлены российские войска.

9 июня Путин сообщил о начале украинского наступления. Об этом свидетельствует применение стратегических резервов ВСУ, отметил российский лидер.



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