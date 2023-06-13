ВКС РФ высокоточным оружием поразили резервы ВСУ и склад иностранного вооружения

Фото: Министерство обороны Российской Федерации

ВКС РФ нанесли удары высокоточным оружием по местам сосредоточения резервов украинской армии. Об этом рассказал официальный представитель министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Ночью Воздушно-космические силы России нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по местам сосредоточения оперативных резервов ВСУ, а также складу боеприпасов и вооружения иностранного производства", – передает ТАСС его слова.

Как уточнил Конашенков, все поставленные цели были достигнуты.

Ранее начальник пресс-центра группировки "Восток" подполковник Олег Чехов рассказал, как военнослужащие ВС РФ ударом тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" уничтожили пункт дислокации украинских боевиков около Гуляйполя.

Также дронами-камикадзе "Ланцет" были уничтожены артиллерийская установка, бронированная машина и автомобиль ВСУ. Кроме того, по словам Чехова, артиллерия группировки "Восток" уничтожила склад боеприпасов украинских сил и поразила опорные пункты противника.

До этого авиация группировки войск "Юг" поразила командный пункт ВСУ в районе Северска. Огнем артиллерии также были уничтожены два склада боеприпасов ВСУ в районах населенных пунктов Уманское и Победа.



ВКС РФ уничтожили в порту Одессы последний боевой корабль ВМС Украины "Юрий Олефиренко"