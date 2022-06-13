Самостоятельная роль Франции в мире размывается – МИД РФ

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
Самостоятельная роль Франции в многополярном мире размывается, заявил директор первого европейского департамента министерства иностранных дел России Алексей Парамонов.
"Мы все отчетливее видим, как <...> ее прежде особый, неповторимый голос в решении общемировых задач и противостоянии по-настоящему глобальным вызовам размывается, а зачастую и полностью теряется в хоре чужих голосов", – приводит слова дипломата РИА Новости.
Он также добавил, что Париж пока не готов прислушиваться к многолетним предупреждениям Москвы о недопустимости игнорирования российских национальных интересов, в том числе в сфере обороны и безопасности в европейском регионе.
В начале июня французский лидер Эммануэль Макрон заявлял, что Россию нельзя унижать, поскольку многим странам придется с ней сотрудничать, когда закончится украинский кризис. Он также рассказал, что общая продолжительность телефонных переговоров, которые он провел с декабря прошлого года с Владимиром Путиным, составила 100 часов.
Ранее в министерстве иностранных дел РФ заявили, что агрессивный курс западных стран требует кардинального пересмотра отношений с недружественными государствами и укрепления других направлений внешнеполитической деятельности.
В ведомстве подчеркнули, что Соединенные Штаты, полностью подчинив себе коллективный Запад, прошли точку невозврата в одержимости любой ценой утвердить свое тотальное доминирование в мире и подавить объективный процесс формирования многополярного мироустройства.
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