Украинская армия подошла к Донецку

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Украинская армия закрепилась на новых позициях в Марьинке, сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление в эфире радио "Армия FM" официального представителя 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ Назара Ильницкого.

Он подчеркнул, что разведчики бригады улучшили тактическое положение, и что подобная дислокация "обеспечивает большую безопасность для населения".

Отмечается, что расстояние от позиций ВСУ до Александровки и Донецка теперь составляет от 100 до 250 метров.

Ранее Леонид Кучма, который возглавил украинскую делегацию, предложил снять блокаду с Донбасса. Представители Донецкой и Луганской областей поддержали его в этом.

Военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР власти Украины начали в апреле 2014 года. Переговоры по урегулированию конфликта проходят в Минске. Новый президент Украины неоднократно заявлял, что его ключевая задача на посту главы государства – прекратить конфликт в Донбассе.

