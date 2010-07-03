В Совфеде оценили слова главы МИД Чехии о новых санкциях ЕС против РФ

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Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов считает, что решение России об упрощенном гражданстве для жителей ДНР и ЛНР сложно оспорить с правовой точки зрения.

"Все это прекрасно понимают, у кого есть голова на плечах. Поэтому обложить Россию санкциями за то, что она разрешила в облегченном порядке получать паспорта гражданам Украины, проживающим в Донбассе, будет выглядеть очень нелепо", – цитирует его ИА "НСН".

Морозов предположил, что многие европейские страны-противники санкций используют ситуацию, чтобы попробовать организовать пересмотр санкционной политики в целом.

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек отмечал, что ЕС не собирается вводить новые санкции против РФ из-за инициативы по гражданству. Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс же заявлял о необходимости этого.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков полагает, что все действия Литвы "поражены русофобией". По его мнению, для литовских властей смысл внешней политики заключается в инициировании новых санкций против РФ.

24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении паспортов РФ жителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Глава государства подчеркнул, что это носит исключительно гуманитарный характер и Россия не хочет создавать проблемы властям Украины. Он рассчитывает, что с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским удастся договориться по этому вопросу.