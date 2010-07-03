В Совфеде назвали инициирование санкций против РФ смыслом политики Литвы

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал слова главы МИД Литвы Линаса Линкявичюса о необходимости введения Евросоюзом новых санкций против России. Это связано с предоставлением упрощенного гражданства жителям Донбасса.

Цеков считает, что если бы не возник этот повод, то в Литве нашли бы другой. По его мнению, все действия этой страны "поражены тотальной русофобией". Член комитета Совфеда отметил, что для литовских властей смысл внешней политики заключается в инициировании новых санкций против РФ.

"Они не углубляются в то, что именно решила Россия, какие плюсы и возможности получат от этого жители Донбасса. Им важен сам факт поднятия шума на Украине", – цитирует его RT.

Сенатор отметил, что на выступления Литвы, как и большинства прибалтийских стран, обращают все меньше внимания.

24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении паспортов РФ жителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Президент подчеркнул, что это носит исключительно гуманитарный характер и Россия не хочет создавать проблемы властям Украины. Глава государства рассчитывает, что с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским удастся договориться по вопросу гражданства.

Зеленский же объявил, что его команда готовит ответные предложения на эту инициативу. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что Россия продолжит выдавать паспорта жителям ДНР и ЛНР и возможное признание Украиной их незаконными этого не изменит.