В Совфеде назвали инициирование санкций против РФ смыслом политики Литвы

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал слова главы МИД Литвы Линаса Линкявичюса о необходимости введения Евросоюзом новых санкций против России. Это связано с предоставлением упрощенного гражданства жителям Донбасса.
Цеков считает, что если бы не возник этот повод, то в Литве нашли бы другой. По его мнению, все действия этой страны "поражены тотальной русофобией". Член комитета Совфеда отметил, что для литовских властей смысл внешней политики заключается в инициировании новых санкций против РФ.
"Они не углубляются в то, что именно решила Россия, какие плюсы и возможности получат от этого жители Донбасса. Им важен сам факт поднятия шума на Украине", – цитирует его RT.
Сенатор отметил, что на выступления Литвы, как и большинства прибалтийских стран, обращают все меньше внимания.
24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении паспортов РФ жителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Президент подчеркнул, что это носит исключительно гуманитарный характер и Россия не хочет создавать проблемы властям Украины. Глава государства рассчитывает, что с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским удастся договориться по вопросу гражданства.
Зеленский же объявил, что его команда готовит ответные предложения на эту инициативу. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что Россия продолжит выдавать паспорта жителям ДНР и ЛНР и возможное признание Украиной их незаконными этого не изменит.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.