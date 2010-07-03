Эксперт прокомментировал отмену визита Помпео в Москву

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Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников прокомментировал решение госсекретаря США Майка Помпео отменить визит в Москву.

По его мнению, это не так критично, как, к примеру, отмена поездки в Германию на прошлой неделе. "Все-таки визит в Россию должен состояться, а переговоры с российским руководством не отменены", – пояснил он в беседе с RT.

Эксперт также высказал мнение, что все происходящее с американской дипломатией напоминает метания и шараханья. По его словам, все решения принимаются на ходу, что может свидетельствовать о том, что в Госдепартаменте плохо работает система планирования и выстраивания логистики.

Госсекретарь США Майкл Помпео прибудет в Сочи для проведения переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым 14 мая. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков уточнил, что Помпео прибудет ближе к переговорам и сразу в Сочи.

Ранее сообщалось, что Помпео отменил визит в Москву, который был намечен на понедельник, 13 мая. Вместо Москвы Помпео направился в Брюссель, чтобы обсудить с представителями Евросоюза ситуацию вокруг Ирана.

Предполагалось, что в столице Помпео проведет встречу с посольством США. Также он планировал встретиться с работающими в РФ представителями американского бизнеса и участниками программ образовательных обменов.

После этого госсекретарь США должен был возложить венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены, а затем отправиться в Сочи. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что там его может принять и Владимир Путин.

Ожидается, что на переговорах в России он затронет ситуацию в Венесуэле, Афганистане и Сирии. Лавров ранее охарактеризовал встречу с Помпео 6 мая на полях сессии Арктического совета в Финляндии как "конструктивную".