Госсекретарь США прибудет в Сочи для переговоров с Лавровым

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Госсекретарь США Майкл Помпео прибудет в Сочи для проведения переговоров с министром иностранных дел России России Сергеем Лавровым 14 мая, сообщает ТАСС.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков уточнил, что Помпео прибудет ближе к переговорам и сразу в Сочи.

Ранее сообщалось, что Помпео отменил визит в Москву, который был намечен на понедельник, 13 мая. Вместо Москвы Помпео направился в Брюссель, чтобы обсудить с представителями Евросоюза ситуацию вокруг Ирана.

Предполагалось, что в столице Помпео проведет встречу с посольством США. Также он планировал встретиться с работающими в РФ представителями американского бизнеса и участниками программ образовательных обменов.

После этого госсекретарь США должен был возложить венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены, а затем отправиться в Сочи. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что там его может принять и Владимир Путин.

Ожидается, что на переговорах в России он затронет ситуацию в Венесуэле, Афганистане и Сирии. Лавров ранее охарактеризовал встречу с Помпео 6 мая на полях сессии Арктического совета в Финляндии как "конструктивную".