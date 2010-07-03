Лавров назвал конструктивной беседу с Помпео

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал конструктивной беседу с госсекретарем США Майком Помпео.
Главы МИД встретились в понедельник, 6 мая, на полях министерской сессии Арктического совета в финском Рованиеми. "Мы рассмотрели целый ряд региональных ситуаций, которые находятся на актуальной повестке дня ООН", – сказал Лавров.
В ходе пресс-конференции российский дипломат также отметил, что в контактах с коллегами не видит сторонников военного решения обострившейся ситуации в Венесуэле.
Лавров указал, что стороны не концентрировались на высказываниях, которые звучат в публичном пространстве и, "как правило, не относятся к реальной политике". "Мы старались концентрироваться на реальной политике. Нам это удалось", – подчеркнул глава МИД РФ.
Во время протокольного фотографирования журналисты спросили Лаврова: "Какой это по счету госсекретарь США на вашем веку?". "Я уже очень давно перестал считать", – приводит слова дипломата портал "Мир 24".
Это вторая встреча Лаврова и Помпео. Первая состоялась в июле 2018 года во время российско-американского саммита в Хельсинки.
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