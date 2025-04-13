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02:25

Политика

Симоньян заявила, что Украину ждет раздел территории по примеру Польши

Фото: depositphotos/mariakarabella

Главред телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что территория Украины будет разделена, как когда-то поделили Польшу. С таким мнением Симоньян выступила в эфире телеканала ТВЦ.

Журналист при этом добавила, что РФ "чужого не надо", только свои территории, на которых проживают люди, разделяющие российскую культуру, историю и русский язык.

"Вот мы заберем все то, где нам рады. Посерединке будет буферная зона, чтобы те, кто нам не рады, не могли устраивать пакости тем, кто нам рады. А то, что за буферной зоной, да найдется кому поделить между собой", – цитирует Симоньян РИА Новости.

Ранее спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог предложил разделить Украину на зоны контроля после окончания конфликта. Он сравнил данную идею с "разделом Берлина после Второй мировой войны", однако без наземных сил США.

Позже Келлог заявил, что его слова о разделе Украины исказили журналисты. Он подчеркнул, что говорил о силах обеспечения устойчивости после прекращения огня в поддержку суверенитета Украины.

Лавров заявил, что Трамп осознает важность устранения первопричины конфликта на Украине

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