В Microsoft заявили о попытках "Вагнера" внедриться в сообщества геймеров через Discord

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Российские спецслужбы и частная военная компания (ЧВК) "Вагнер" пытались внедриться в сообщества геймеров через популярный сервис Discord. Об этом заявил президент Microsoft Брэд Смит.

"В течение последних нескольких месяцев наша команда по анализу цифровых угроз выявляла попытки россиян проникнуть в некоторые из игровых сообществ. Среди них – группа "Вагнер" и российская разведка... отчасти они используют их как место для распространения информации", – цитирует его РИА Новости.

Доказательств случившегося президент Microsoft не привел.

Вместе с подобными заявлениями Смит призвал разработать национальную стратегию по киберзащите с использованием искусственного интеллекта, которая могла бы обезопасить страну от угрозы влияния Китая и Ирана.

Ранее СМИ сообщили, что утекшие в Сеть секретные документы Пентагона хранились в закрытом чате в Discord. По данным издания, утечка могла произойти из-за одного из сотрудников американской военной базы. При этом действия сотрудника не были случайными, считают журналисты.



В Белом доме заявили, что не знают, из-за кого произошла утечка секретных документов

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!