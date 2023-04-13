На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

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Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на данные официального ресурса для оповещения населения.

Сирены заработали в 11:28 в Киеве, затем они зазвучали в Полтавской и Черкасской областях, а позже – в остальных регионах страны, включая подконтрольные Киеву районы ДНР и Запорожской области.

Несколько дней назад в Одессе были слышны взрывы. По информации местных СМИ, после этого в городе было зафиксировано возгорание. Тогда же объявили воздушную тревогу.

До этого взрывы прогремели в Харькове и области. По информации мэра региона, в городе зафиксировали шесть взрывов.

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