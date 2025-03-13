Киргизия и Таджикистан открыли общую государственную границу

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Президенты Таджикистана и Киргизии Эмомали Рахмон и Садыр Жапаров открыли КПП на общей государственной границе, передает ТАСС.

Церемония открытия прошла в рамках госвизита таджикского президента в Киргизию. Официальное открытие пограничных переходов на участках общей госграницы между Таджикистаном и Киргизией состоялось по видеосвязи с участием лидеров двух стран, находящихся в Бишкеке, и высокопоставленных лиц с обеих сторон, которые находятся на контрольно-переходных пунктах (КПП).

Госграница была закрыта в 2021 году после конфликтов между жителями, проживающих на спорных территориях в приграничье. Тогда же прекратилось прямое авиасообщение между Душанбе и Бишкеком.

Ранее Киргизия и Таджикистан подписали соглашение о делимитации границы. Документ предусматривает договор о госгранице, соглашение о строительстве и использовании дорог, обустройстве и использовании перекрестка трасс, а также соглашение по обеспечению доступа к водохозяйственным и энергетическим объектам.

Протяженность границы между Киргизией и Таджикистаном составляет около 980 километров. Переговоры о ее делимитации начались в декабре 2002 года. Проблема неоднократно становилась причиной конфликтов, осенью 2022 года между пограничниками республик произошла перестрелка в местности Булак-Башы.