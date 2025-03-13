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Украинские военные исчерпали все запасы американских тактических ракет ATACMS. Об этом сообщает AP News со ссылкой на источники.

По словам неназванного американского чиновника, Штаты отправили на Украину менее 40 ракет, которые закончились у ВСУ еще в конце января.

Ранее ВСУ нанесли удар по комбикормовому заводу, расположенному в селе Козыревка Курской области. Атака была зафиксирована утром 12 марта. В результате действий ВСУ было разрушено здание одного из цехов, а также повреждено другое имущество.

Следователи возбудили уголовное дело о теракте после обстрела курского завода. По версии следствия, боевики вооруженных формирований Украины целенаправленно атаковали комбикормовый завод, где находились люди.