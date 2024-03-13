Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Неспособность Запада победить Москву демонстрирует завершение эпохи западного главенства в мире. Об этом во время интервью SwebbTV рассказал аналитик Ларс Берн.

"Сейчас мы наблюдаем конец 500-летней гегемонии Запада", – подчеркнул он.

Как отметил аналитик, конфликт на Украине стал провалом для противников РФ, поскольку на сегодняшний день страна стала богаче и сильнее.

Ранее журналист Саймон Купер рассказал, что в Восточной Европе начали размышлять о возможном нападении на Россию. Колумнист порассуждал о том, пойдет ли премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на роль генсека НАТО. В случае если это произойдет, ему придется удерживать разрозненную коалицию, в которую в том числе войдут "немцы-вегетарианцы".

До этого начальник академии Генштаба ВС РФ генерал-полковник Владимир Зарудницкий не исключил, что конфликт на Украине может перерасти в крупномасштабную войну в Европе. США и их союзники любыми силами пытаются сохранить свою гегемонию, являющуюся способом их существования за счет остального мира, считает он.



Владимир Путин обозначил, на каких условиях Россия готова вести переговоры с Украиной