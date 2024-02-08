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Угроза возникновения масштабного конфликта для Великобритании возросла до запредельного уровня за последние годы. Об этом заявляет издание Guardian со ссылкой на сотрудника военной разведки Британии.

По его словам, сейчас вероятность возникновения конфликта намного выше, чем когда-либо. При этом он уточнил, что такое стало возможным из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, угрозы расширения украинского конфликта, а также в связи с производством Китаем новейших видов вооружения и попытки захвата им Тайваня.

Как сообщает газета, на данный момент военная разведка Британии серьезно загружена, даже больше, чем за последние 10 лет. По информации источника, трудности вызывают в их работе также постоянные смены министров в стране. Так, с конца 2019 года в Соединенном Королевстве было три премьера, четыре главы МИД и два министра обороны. При этом издание уточняет, что не все главы ведомств обладали необходимым опытом в международных или военных делах.

Ранее эксперт Англо-американского университета в Праге Джордж Хайс сообщил, что третья мировая война уже началась. По его мнению, сейчас мировое противостояние принимает другую форму.

До этого Владимир Путин заявил, что устойчивый миропорядок невозможен без сильной России. При этом спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что основанный на американских правилах миропорядок изжил себя. По его словам, президенту США Джо Байдену следовало бы признать, что американская сторона своими стремлениями сохранить гегемонию принесла только вред.



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