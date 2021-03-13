Кравчук допустил развертывание широкомасштабного конфликта в Донбассе

18:29
Фото: РИА Новости/Евгений Котенко
Глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук заявил, что в регионе может начаться широкомасштабный конфликт. Об этом сообщает газета "Известия".
В связи с этим к переговорам стоит привлечь США, считает Кравчук. Он подчеркнул, что данный конфликт является не украинским и даже не европейским.
"Это вопрос возможного широкомасштабного конфликта", – сказал Кравчук, добавив, что Киев уже консультируется по вопросам привлечения Вашингтона в переговоры по конфликту. Он отметил, что данные действия пока носят не публичный характер.
Кравчук допустил, что Россия выступит против подобного решения. Однако, по его словам, страна должна будет аргументировать свое мнение.
Ранее Кравчук заявил, что России могут грозить "радикальные шаги" со стороны Украины по вопросу Донбасса. Политик призвал Россию признать себя стороной конфликта в Донбассе.
Позднее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что властям Украины стоит с осторожностью отнестись к реализации силового сценария в Донбассе.
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