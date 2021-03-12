МИД РФ предостерег Киев от силового сценария в Донбассе

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Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что властям Украины стоит с осторожностью отнестись к реализации силового сценария в Донбассе.

Ранее глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по региону Леонид Кравчук отметил, что России могут грозить "радикальные шаги" со стороны Украины по вопросу Донбасса.

"Хотели бы предостеречь киевский режим, горячие головы, которые его обслуживают или им манипулируют, от дальнейшей эскалации и попыток реализовать в Донбассе силовой сценарий", – цитирует ТАСС Захарову.

Она подчеркнула, что риторика представителей украинских властей вынуждает по-другому смотреть на намерения Киева.

"В очередной раз призываем украинские власти перестать выдумывать некие новые договоренности, новые документы и, наконец, взяться за добросовестное выполнение своих обязательств по минским соглашением", – добавила она.

По словам Захаровой, на Украине неоднократно уже пытались переложить ответственность за урегулирование ситуации на востоке страны путем обвинений в адрес России. Также, считает представитель МИД РФ, Киев пытается убедить всех, что Москва, якобы являясь стороной конфликта, имеет обязательства по минскому соглашению.

При этом данные соглашения регламентируют стороны конфликта. Это Киев, а также Донецк и Луганск.

"Именно нежелание признавать этот факт украинскими переговорщиками и их отказ договариваться с Донбассом, собственно, и является той причиной, которая препятствует установлению долгосрочного мира в регионе", – подчеркнула дипломат.

С лета прошлого года в Донбассе действуют дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают запрет на ведение огня, размещение вооружения и на наступательные действия.

Меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня и должны действовать до полного урегулирования конфликта.

