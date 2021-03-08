Первый президент Украины рассказал о возможности сохранить страну в составе СССР

18:16
Фото: ТАСС/Zuma
Первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук вспомнил о возможности сохранить страну в составе СССР. По словам политика, прибегнуть к данной возможности можно было в 1991 году перед тем, как подписать Беловежские соглашения, передает "Украина 24".
Как объяснил Кравчук, руководством союзных республик обсуждалась возможность сохранения СССР. В частности, рассматривалась возможность превращения Советского Союза в конфедерацию.
"Ельцин посоветовался со многими руководителями республик, я помню, мы с ним сидели вдвоем и обсуждали эту тему", – сказал первый украинский глава. По словам Кравчука, Борис Ельцин рассматривал возможность образования вместо федерации конфедерации.
После того он вместе с Ельциным пришел к президенту СССР Михаилу Горбачеву, отклонившему их предложение.
Ранее экс-посол Украины Валерий Чалый призвал готовиться к разрыву дипотношений с РФ. Он считает, что Украине надо найти страну-посредника, готового представлять интересы по консульским вопросам в России.
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