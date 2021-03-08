Экс-посол Украины Чалый призывает готовиться к разрыву дипотношений с РФ

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Бывший посол Украины в Соединенных Штатах Валерий Чалый призвал быть готовыми к тому, что надо разрывать дипотношения с Российской Федерацией. Об этом он рассказал ESPRESO.TV.

"Судя по этой ситуации, которая развивается, надо быть готовыми к разрыву дипломатических отношений с Россией", – поделился Чалый. По словам экс-посла, нужно готовить решение, касающееся разрыва отношений Киева и Москвы.

Как подчеркнул Чалый, Украине надо найти страну-посредника, готовую представлять интересы по консульским вопросам в РФ.

Ранее на Украине рассказали об "очень сильном ударе" по России. Валерий Поцелуйко рассказал, что ощутимым выпадом в адрес РФ стало закрытие украинских оппозиционных телеканалов.