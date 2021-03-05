Офис Зеленского призвал США ввести новые санкции против России

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Киев призвал администрацию президента США Джозефа Байдена ввести в отношении России новые санкции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы офиса президента Украины Юлию Свириденко.
"Мы будем очень признательны, если США рассмотрят введение нового всеобъемлющего санкционного режима. Было бы замечательно, если бы санкции касались и "Северного потока – 2". Прекращение этого проекта критически важно для нас", – заявила Свириденко.
Она подчеркнула, что для Киева также важно, чтобы США присоединились к переговорному процессу по Донбассу. Свириденко отметила, что Штаты, Европейский союз и Украина должны вместе работать по защите свободы и демократии.
Ранее министерство финансов США внесло в санкционный список семь должностных лиц России. В частности, под ограничения подпали генпрокурор РФ Игорь Краснов, директор ФСБ Александр Бортников, глава Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников и другие.
Кроме того, Европейский союз принял решение расширить антироссийские санкции. В официальном журнале ЕС отмечалось, что новые ограничения впервые вводятся по санкционному механизму в связи с нарушениями прав человека.
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