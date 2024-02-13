МВД России объявило в розыск начальников украинских СИЗО

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МВД России объявило в розыск начальников киевского и харьковского СИЗО, где осуществлялись пытки над военнослужащим России. Об этом сказано в базе данных ведомства, передает РИА Новости.

"Александр Балдук, Евгений Бартощак. Основание для розыска: разыскиваются по статье УК", – сказано в картотеке.

При этом в ведомстве не раскрыли, по какой конкретно статье разыскиваются начальники СИЗО.

Кроме того, МВД России объявило в розыск бывшего исполняющего обязанности главы МИД Украины Андрея Дещицу, командующего силами теробороны ВСУ Игоря Танцюру и главу украинского фонда госимущества Виталия Коваля.

В их картотеке также указано, что они разыскиваются по статье УК РФ, однако более подробной информации не представлено.

Ранее Савеловский суд Москвы санкционировал заочные аресты начальников СИЗО Харькова и Сум Евгения Бартощака и Игоря Яковлева, обвиняемых в жестоком обращении с российскими военнослужащими, попавшими в плен на Украине. Их объявили в международный розыск.

До этого Следственный комитет возбудил уголовное дело по фактам жестокого обращения с пленными российскими военнослужащими на Украине.



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