Посольство РФ заявило о попытках Госдепа скрыть правду про схемы США в Африке

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Госдепартамент США за голословными утверждениями о действиях РФ пытается скрыть правду о грязных схемах Вашингтона в Африке. Об этом сообщается в телеграм-канале российского посольства в США.

"Обратили внимание на публикацию Госдепартамента относительно якобы распространения российскими спецслужбами дезинформации о деятельности Соединенных Штатов и европейских государств в Африке. При этом значительная часть так называемой антизападной кампании Москвы будто бы направлена против инициатив в сфере здравоохранения", – сообщили дипломаты.

В посольстве отметили, что успешно развивающееся сотрудничество России со странами Африки не дает покоя американским политикам, а также является основной причиной надуманных обвинений и попыток запугать партнеров.

Ранее российская дипмиссия сообщала, что США отказали дипломатам из России в возможности участвовать в заседании Международного совета по зерну в Новом Орлеане. Дипломаты заявили, что США неоднократно ставят препоны для участия РФ в мероприятиях, знаковых с точки зрения истории взаимодействия со Штатами.

До этого посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что отношения между Россией и Соединенными Штатами в последнее время балансируют "на грани срыва в пропасть" из-за деструктивных шагов Америки.