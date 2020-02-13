Посол рассказал о трудностях при въезде россиян в Израиль

Фото: ТАСС/Wiktor Dabkowski/DPA
За прошлый год от Израиля поступило около шести тысяч отказов во въезде в страну россиянам. Об этом сообщает РБК со ссылкой на посла России в Израиле Анатолия Викторова.
По словам Викторова, в посольство России и МИД поступают многочисленные жалобы от россиян об отказе во въезде в Израиль по неясным на это причинам. При этом он пояснил, что условия властей для въезда в страну все были соблюдены.
Посол добавил, что случаи неправомерного отказа во въезде посольство взяло под свой личный контроль и обсуждает этот вопрос с израильскими органами. По его словам, Россия и израильская сторона уже пришли к пониманию, что данная ситуация требует оперативных действий по ее исправлению.
"Речь идет о нарушении прав граждан, о подрыве экономической основы туризма в наших отношениях, наших культурных, образовательных, научных и прочих связей. Надеюсь, что совместными усилиями удастся переломить неблагоприятную тенденцию и решить имеющиеся проблемы", – пояснил дипломат.
В израильском МИД при этом объяснили, что отказ россиянам во въезде обуславливается увеличением роста незаконной миграции. Специалисты пояснили, что количество попыток незаконной трудовой миграции россиян вынуждает их осуществлять более тщательную проверку и порой отказывать во въезде в страну.
За прошлый год Израиль отказал во въезде 5,7 тысячи россиянам. При этом за первые шесть месяцев 2018 года власти Израиля отказали во въезде в страну 2,2 тысячи граждан РФ.
С января по июнь 2018 года политическое убежище в Израиле запросили 1344 россиянина. Годом ранее таких запросов поступило 635, а, например, в 2014 году – ни одного.
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