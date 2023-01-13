Новый посол США в России вскоре прибудет в Москву – Госдеп

Фото: Москва 24/Сергей Киселев

Новый посол США в России Линн Трейси прибудет в Москву в ближайшем будущем. Об этом заявил заместитель главы пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.

"Я не располагаю конкретными датами. Но я уверен, что посол намерена прибыть (в Москву) очень скоро", – приводит его слова ТАСС.

Пател уточнил, что по прибытию в Москву Трейси сделает все, что в ее силах для решения важных вопросов для США. Он уточнил, что вопросы двухсторонних отношений требуют держать каналы связи открытыми. По его словам, это особенно важно и во время конфликта.

США назначили нового посла в РФ в декабре прошлого года. Трейси стала первой женщиной на данном посту.

Прежний посол США в России досрочно вернулся на родину из-за болезни и смерти жены. Кандидатуру Трейси предложил президент США Джозеф Байден.

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