Экс-посол США заявил о предпочтении РФ следить за протоколом

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Бывший посол США в РФ Джон Салливан посоветовал Америке сохранить взаимодействие с Россией на уровне посла, поскольку страна "предпочитает следить за протоколом".

"Если это не посол, то русские не пойдут на контакт. Поверенным приходится очень трудно. Русские тщательно следят за протоколом", – цитирует его Foreign Policy.

Отметив предпочтение РФ "следить за протоколом", Салливан повторил слова дипломата Джорджа Кеннана, который отзывался о русских как о не умеющих следить за манерами людях.

Ранее Госдеп сообщил, что количество российских послов в США превышает число находящихся дипломатов Америки в РФ. Официальный представитель Госдепа Нед Прайс уточнил, что американская сторона стремится к соблюдению принципа взаимности не только с РФ, но и с другими государствами, с которыми у Штатов установлены дипломатические отношения.



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