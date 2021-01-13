Кириенко сообщил о старте всероссийского конкурса политологов

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В России начался всероссийский конкурс политологов. Об этом объявил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Как пишет РИА Новости, конкурс создан для поиска и отбора перспективных молодых специалистов. Победители состязания получат возможность пройти обучение по специальной программе. Обучение будут вести лучшие специалисты социально-политической экспертизы и социально-политического управления.

"Этот конкурс даст возможность многим молодым специалистам показать себя, попробовать себя, откроет для них социальные лифты", – подчеркнул Кириенко.

Политик отметил, что мир стремительно меняется, что затрагивает жизнь каждого гражданина. По этой причине общество получает новые вызовы.

"Появляется запрос на профессионалов, специалистов в социально-политическом анализе и социально-политическом управлении. Эти специалисты востребованы невероятно", – заявил Кириенко.

В число наставников конкурса попали руководители крупнейших политтехнологических компаний, известные политологи, ученые и эксперты. При этом в составе экспертного совета оказались эксперты социально-политической сферы, социально-политической журналистики и социологии.

Участие в конкурсе могут принять граждане РФ старше 18 лет. Обязательным условием является то, что у участника должен быть опыт работы в сфере политической экспертизы или политического менеджмента.

Ранее сообщалось, что свыше 2,5 тысячи молодых специалистов присоединились к программе Future Tech. Она позволяет молодым специалистам развить предпринимательские навыки.