Свыше 2,5 тыс молодых специалистов присоединились к программе Future Tech

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Более 2,5 тысячи человек стали участниками городской образовательной программы Future Tech, которую создали для сотрудничества молодых специалистов с малым и средним бизнесом, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, с октября 2019 года, когда программа была запущена, участники предложили предпринимателям порядка 450 решений.

"За год с небольшим к программе присоединились более 2,5 тысячи молодых специалистов, свыше 350 компаний и 47 вузов из разных регионов страны. Для ребят это уникальный опыт, который пригодится им в будущем", – приводятся в материале слова Сергуниной.

По ее словам, Future Tech позволяет молодым специалистам развить предпринимательские навыки, поработать под руководством опытных наставников, познакомиться с повседневными задачами технологических предприятий.

Программа была организована Агентством инноваций Москвы, подведомственным столичному департаменту предпринимательства и инновационного развития. Стать участником и познакомиться со списком задач можно на сайте проекта.

Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин отметил, что на платформе программы размещено более 700 кейсов по восьми направлениям.

Как сообщалось ранее, 2020 год стал успешным для столицы с точки зрения получения престижных наград в сфере цифровых технологии. В частности, приложение "Моя Москва" заняло второе место в международном конкурсе Всемирной организации умных устойчивых городов. Раз в три года она вручает премию Smart Sustainable City Awards. Приложение "Моя Москва" завоевало серебро в номинации "Эффективность правительства".

Кроме того, за 2020 год столица улучшила позиции в 23 международных рейтингах. В частности, Москва заняла высокие строчки в четырех из восьми впервые опубликованных рейтингов. Эксперты отметили, что это связано с позитивной динамикой в развитии столичной экономики, инноваций и стартапов. Также указывалось на рост цифровизации и улучшение качества жизни в Москве.