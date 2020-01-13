Яровая внесла в ГД законопроект об упрощении перехода на выгодную ипотеку с маткапиталом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Переход на ипотеку с более выгодными условиями с использованием материнского капитала могут упростить для семей. Законопроект внесла в нижнюю палату парламенту зампредседателя Госдумы Ирина Яровая, сообщает ее пресс-служба.

Документ упрощает процесс рефинансирования ипотечных кредитов, в том числе с использованием средств маткапитала. Снижаются также риски новых кредиторов в части оформления обеспечения. Это позволяет сразу установить пониженную процентную ставку по кредиту.

Законопроектом устанавливается механизм защиты интересов детей по наделению их долями в собственности при окончательном погашении кредита родителями. Обязательным будет включение сведений об использовании средств маткапитала в реестр прав на недвижимость.

В конце октября Владимир Путин поручил правительству расширить возможности использования материнского капитала. Президент также сказал о необходимости сокращать сроки для задействования средств материнского капитала в ипотеке.

В декабре Минтруд предложил сократить срок рассмотрения заявления о распоряжении средствами материнского капитала с месяца до 12 дней, а срок перечисления средств – с десяти дней до трех. Сейчас заявление на маткапитал может рассматриваться в течение месяца с даты приема.