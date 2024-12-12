МИД Азербайджана обвинил Госдеп во вмешательстве во внутренние дела страны

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Министерство иностранных дел Азербайджана выступило с обвинением в сторону Госдепа США о вмешательстве во внутренние дела страны. Об этом пишет ТАСС.

Азербайджанский МИД осудил слова госсекретаря США Энтони Блинкена, "искажающие ситуацию с защитой прав и свобод человека" в стране.

Ранее Блинкен призвал власти Азербайджана прекратить репрессии против СМИ и гражданского общества. Он также выступил за освобождение задержанных азербайджанскими властями сотрудников оппозиционного интернет-канала Meydan TV, которых власти обвиняют в контрабанде.

"К сожалению, из-за вмешательства руководимого госсекретарем Блинкеном Госдепартамента США во внутренние дела Азербайджана в течение последних 4 лет указанный период считается потерянным для азербайджано-американских отношений", – заявили в МИД Азербайджана.

Там также отметили, что двойные стандарты Госдепа США привели к "параличу политики США на Южном Кавказе в целом".

Ранее глава пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон не исключает "дальнейших последствий" для Грузии, если правительство республики не изменит свой курс.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, назвала такие заявления Госдепа проявлением неоколониализма.