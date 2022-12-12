Пригожин назвал Виктора Бута "идеалом непоколебимости"

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Основатель ЧВК "Вагнер" и владелец компании "Конкорд" Евгений Пригожин, комментируя вступление Виктора Бута в ЛДПР, назвал того "идеалом непоколебимости". Слова предпринимателя приводит пресс-служба "Конкорда".

"Виктор Бут – это не человек, это идеал непоколебимости. Шугалей в квадрате. Поэтому Бут, безусловно, будет хорош во главе любой существующей партии и любого движения. И его в любом случае будут уважать люди", – отметил Пригожин.

Бизнесмен также высказался относительно адресованного ему предложения возглавить ЛДПР, подчеркнув, что останется верен своим принципам и не будет участвовать или организовывать какие-либо политические движения.

Виктора Бута обменяли на гражданку США Бриттни Грайнер 8 декабря в Абу-Даби. Бут отбывал тюремное наказание в США за торговлю оружием. К моменту освобождения россиянин отбыл почти половину 25-летнего срока.

В понедельник, 12 декабря, стало известно, что Бут вступил в ЛДПР. Глава фракции Леонид Слуцкий лично вручил ему партийный билет. Он указал, что ЛДПР является партией патриотов, поэтому Бут займет в ней достойное место.



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